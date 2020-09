Botte in ospedale, papà picchia sanitario: “Mio figlio non sta bene e mia moglie mi ha lasciato” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un sanitario dell’ospedale Santobono di Napoli è stato aggredito con un pugno in faccia da un giovane padre di 30 anni “stanco” di attendere il turno per la visita del figlio. Ennesima, brutale aggressione quella avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 15 settembre nell’ospedale pediatrico partenopeo e denunciata dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Nel momento in cui l’operatore socio sanitario stava andando a ritirare i risultati degli esami diagnostici dei piccoli pazienti è finito nel mirino di un uomo di circa 30 anni, sferrandogli un pugno al naso e colpendolo in pieno volto. Dopo aver colpito l’operatore, il genitore ha rivendicato il gesto urlando che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undell’Santobono di Napoli è stato aggredito con un pugno in faccia da un giovane padre di 30 anni “stanco” di attendere il turno per la visita del. Ennesima, brutale aggressione quella avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 15 settembre nell’pediatrico partenopeo e denunciata dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Nel momento in cui l’operatore sociostava andando a ritirare i risultati degli esami diagnostici dei piccoli pazienti è finito nel mirino di un uomo di circa 30 anni, sferrandogli un pugno al naso e colpendolo in pieno volto. Dopo aver colpito l’operatore, il genitore ha rivendicato il gesto urlando che ...

Ultime Notizie dalla rete : Botte ospedale Cupra Marittima – Massacra di botte la moglie e la manda in ospedale Vera TV Torino, caos e botte al supermarket: denunciati un minorenne e un commesso

Quanto successo, lunedì pomeriggio, in un supermercato di piazza Campanella, nel quartiere Parella di Torino, ha dell’incredibile. La scena è questa: quando gli agenti del commissariato San Donato arr ...

Difende una ragazza da botte, pestato a sangue da pregiudicato straniero

Ha osato intromettersi durante un'aggressione perpetrata da un giovane ai danni della compagna, picchiata e afferrata per il collo, e per aver tentato di proteggere la donna è stato preso a pugni ed a ...

Nettuno: provoca e disturba le persone sbagliate, 26enne massacrato di botte e lasciato in una pozza di sangue

Notte violenta a Nettuno. Un giovane di 26 anni di nazionalità marocchina è finito in codice rosso in ospedale dopo essere stato massacrato di botte almeno da due individui. I fatti sono accaduti stan ...

