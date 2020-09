Bordoni | a Roma situazione grave | pandemia Cocciniglia dei pini

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020)– “L’altra, quella dei. Latartaruga sta distruggendo idi, all’esito della Commissione Ambiente dopo oltre due ore di dibattito il quadro dellaappare chiaro in tutta la sua gravita’. Bene avevamo fatto a chiedere la convocazione di questa Commissione e a sollevare immediatamente il problema dopo i ripetuti crolli in molte aree della Capitale.” “Un rischio per la Sicurezza dei cittadini e un danno al nostro patrimonio ambientale in difesa del quale sono allo studio delle azioni di contrasto ma non ancora sufficienti ad arginare la portata del fenomeno. Parliamo di una infestazione da Toumeyella parvicornis ormai conclamata e diffusa; emblematiche sono le condizioni in cui ...