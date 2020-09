Boobie | il cane più cool di Instagram | ha lanciato il suo fashion brand

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nonostante la quarantena abbia portato con sé molte conseguenze tutt’altro che positive per l’industria fashion, tutto il settore digitale ha visto invece degli interessanti sviluppi: in tutto il mondo, milioni di persone si sono trovate a passare più tempo del solito online, lasciandosi ispirare da brand e personalità pubbliche. Tra queste, tuttavia, non ci sono solamente esseri umani: basti pensare a Boobie Billie, la cagnolina più cool di Instagram, che durante il lockdown ha visto crescere il suo account di ben 100mila follower, arrivando a oltre 250mila. Con un pubblico così vasto e fashionista, quindi, perché non lanciare il proprio marchio?