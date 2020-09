Bonazzoli | «Quagliarella come un padre Pirlo? L’ho sempre ammirato»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Federicoha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’inizio della stagione: le parole dell’attaccante Federicoha parlato sulle pagine della Gazzetta dell’inizio di stagione della Sampdoria. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato. RINNOVO – «Non esiste un anno zero. Sinceramente tutte le stagioni sono importanti, io homesso il massimo impegno e professionalità, ma è vero che qui a Genova ho trovato il mio ambiente ideale, e mi anima una grande consapevolezza di poter fare bene. Non posso negare che in questi ultimi mesi la mia vita sia cambiata, ma si tratta di uno stimolo a faremeglio. È forse il momento più alto della mia carriera. Posso solo ringraziare il presidente, il direttore sportivo, i compagni e ...

La Sampdoria si regala un giovane di prospettiva e al contempo jolly per moltissimi ruoli tra centrocampo e attacco. Mikkel Damsgaard ha stregato la Danimarca, e ora sarà pronto a fare il salto di qua ...L'incontro con agenti e club croato è calendarizzato per le prossime ore: si ragiona sull'ipotesi di prestito oneroso con un diritto di riscatto non elevato Genova – Ieri mattina la partitella in fami ...