Bonafede: "Ministero aveva detto no al permesso per il mandante dell'omicidio Livatino" (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - "Di fronte alla richiesta di uno dei mandanti dell'omicidio del giudice Livatino il Ministero, per quanto di sua competenza attraverso il direttore del carcere e il Dap, ha espresso parere contrario. Per il Ministero non si doveva riconoscere il permesso premio". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite ad Agorà sul caso del permesso di cui ha usufruito Giuseppe Montanti. "Parlando in generale - ha aggiunto Bonafede rispondendo a chi lo intervistava - se mi chiede se ci sono decisioni della magistratura che non condivido, le rispondo sicuramente sì, ma devo rispettarle. I cittadini mi chiedono di fare il mio lavoro e di ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - "Di fronte alla richiesta di uno dei mandantidel giudiceil, per quanto di sua competenza attraverso il direttore del carcere e il Dap, ha espresso parere contrario. Per ilnon si doveva riconoscere ilpremio". Lo hail ministroa Giustizia Alfonso, ospite ad Agorà sul caso deldi cui ha usufruito Giuseppe Montanti. "Parlando in generale - ha aggiuntorispondendo a chi lo intervistava - se mi chiede se ci sono decisionia magistratura che non condivido, le rispondo sicuramente sì, ma devo rispettarle. I cittadini mi chiedono di fare il mio lavoro e di ...

