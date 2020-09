Bonafede avvia i corsi per imam in carcere “Così diamo assistenza spirituale ai detenuti islamici”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) .Alfonsointende dare sempre più spazio gliin. È la nuova tendenza della Giustizia italiana, alla luce anche dalla popolazione carceraria che vede una crescita esponenziale dimusulmani. “Corso pere ministri di culto musulmani operanti nel contesto penitenziario”. È infatti questo il nome del primo corso per religiosi islamici della storia dei penitenziari italiani. L’annuncio del Ministero della Giustizia Il primo appuntamento si è tenuto sabato scorso all’Università degli studi di Padova. A renderlo noto è Giustizianewsonline, il quotidiano web del ministero. Il percorso formativo, spiega via Arenula, si inserisce pienamente nel solco del protocollo d’intesa che regola l’accesso delle ...

infoitinterno : Terza evasione per Johnny Lo Zingaro: Bonafede avvia indagine - sardanews : Terza evasione per Johnny Lo Zingaro: Bonafede avvia indagine -

Ultime Notizie dalla rete : Bonafede avvia

Johnny lo zingaro è stato arrestato: era ancora in Sardegna L'arresto di Johnny lo zingaro nelle prime ore oggi, martedì 15 settembre, in una villetta isolata alla periferia di Sassari dove Giuseppe M ...Torna in carcere Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro. E' durata poco la latitanza dell'ergastolano fuggito dal penitenziario di massima sicurezza di Sassari la mattina del 6 ...L'idea era quella di "non perdere" le condanne grazie al tempo che passa e che, talvolta, viene fatto passare tra il processo di primo grado e il processo d'appello. E così, una riforma avviata a suo ...