sportli26181512 : Bologna, Supryaga vuole l'Italia: L'operazione rimane complicata. Mihajlovic però ha bisogno subito di una punta e… - TuttoBolognaWeb : Carlino - Supryaga vuole Bologna, ma la Dinamo... - - 1000Cuori : ??????#Supryaga titolare in #ChampionsLeague. La trattativa si complica #rassegnastampa #calciomercato #SerieA ?????? - ManuFilippone95 : RT @86_longo: ?? Non solo #Supryaga: il #Bologna mette nel mirino anche #Cutrone - ReylopezReinier : RT @86_longo: ?? Non solo #Supryaga: il #Bologna mette nel mirino anche #Cutrone -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Supryaga

BOLOGNA - La Dinamo Kiev può sperare di arrivare alla fase a gironi della Champions League (le mancano da giocare ancora due partite), avendo battuto ieri sera 2-0 l’Az Alkmaar. Ora, se da una parte c ...Bologna, Parma, Cagliari, Palermo, Madrid, Budapest, Lubiana, Bratislava, Praga, Cracovia, Monaco di Baviera etc. Si è esibito anche in USA (New York, Washington D.C., Boston, Chicago, Memphis, ...Ora, per il buon esito dell’operazione in teoria sarebbe consigliabile che gli ucraini uscissero, che Supryaga non si mettesse troppo in evidenza e soprattuto che non facesse gol, ma poi vai a sapere ...