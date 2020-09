Bollettino oggi 16 settembre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Bollettino dell’analisi della curva epidemiologica da Covid-19 in Italia, con i numeri aggiornati a martedì 15 settembre dal Ministero della Salute in sinergia con l’Istituto Superiore di Sanità. Di seguito i nuovi dati relativi a morti, nuovi contagi, guariti, tamponi effettuati e ricoverati in terapia intensiva. oggi si registrano 1.452 nuovi contagi, 12 morti, 620 guariti, 100.607 tamponi, 820 malati in più (totale 40.523), 207 ricoverati in terapia intensiva (+6), 2.285 i ricoverati negli altri reparti (+63). Ecco la tabella riassuntiva: Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildell’analisi della curva epidemiologica da Covid-19 in Italia, con i numeri aggiornati a martedì 15dal Ministero della Salute in sinergia con l’Istituto Superiore di Sanità. Di seguito i nuovi dati relativi a, nuovi, tamponi effettuati e ricoverati in terapia intensiva.si registrano 1.452 nuovi, 12, 620, 100.607 tamponi, 820 malati in più (totale 40.523), 207 ricoverati in terapia intensiva (+6), 2.285 i ricoverati negli altri reparti (+63). Ecco la tabella riassuntiva:

