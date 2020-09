Bollettino Covid-19 oggi 16 settembre: +1452 contagi e 12 morti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 16 settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Tornano a salire i tamponi effettuati: oltre 20 mila in più rispetto a ieri. Con loro sale anche il numero dei casi positivi: ad oggi ammonta a 291.442 il totale dall’inizio della pandemia. Sala anche il numero dei mortiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda ida Coronavirus, mercoledì 16. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Tornano a salire i tamponi effettuati: oltre 20 mila in più rispetto a ieri. Con loro sale anche il numero dei casi positivi: adammonta a 291.442 il totale dall’inizio della pandemia. Sala anche il numero deiArticolo completo: dal blog SoloDonna

RaiNews : I dati di oggi sul #Covid dal ministero della salute - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 16/09/2020: #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID?19 #Covid_19 #COVIDIOTS #COVID19… - VoceGiallorossa : ?? #COVID19 il bollettino di oggi: 1.452 nuovi positivi - notiziepiemont : Emergenza Coronavirus Piemonte 16 settembre 2020. 27255 (+29) pazienti guariti e 335 in via di guarigione. I decess… - infoitinterno : Covid Lazio, il bollettino: contagi in risalita, 165 in 24 ore (86 a Roma). Nessun morto -