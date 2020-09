Bollettino Coronavirus del 16 Settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 16 Settembre è +0,50% (ieri +0,42%) con 291.442 contagiati totali, 215.26 dimissioni/guarigioni (+620) e 35.645 deceduti (+12); 40.532 infezioni in corso (+820). Elaborati 100.607 tamponi (ieri 80.517); 1.452 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,44% (ieri 1,52%). Ricoverati con sintomi 2.285 (+63); terapie intensive +6 (207). Nuovi casi soprattutto in: Campania 189; Lazio 165; Lombardia 159; Veneto 159; Piemonte 117; Puglia 103; Sicilia 90; Toscana 90. In Lombardia curva +0,15% (ieri +0,17%) con 17.831 tamponi (ieri 19.399) e 159 positivi; rapporto positivi/tamponi 0,89% (ieri 0,90%); 103.799contagiati totali; ricoverati +1 (264); terapie intensive +1 (30); decessi +2 (16.905). Torniamo oggi sul tema dei tamponi, e su quanto i nuovi casi giornalieri possano essere fuorvianti se non rapportati al numero dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 16è +0,50% (ieri +0,42%) con 291.442 contagiati totali, 215.26 dimissioni/guarigioni (+620) e 35.645 deceduti (+12); 40.532 infezioni in corso (+820). Elaborati 100.607 tamponi (ieri 80.517); 1.452 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,44% (ieri 1,52%). Ricoverati con sintomi 2.285 (+63); terapie intensive +6 (207). Nuovi casi soprattutto in: Campania 189; Lazio 165; Lombardia 159; Veneto 159; Piemonte 117; Puglia 103; Sicilia 90; Toscana 90. In Lombardia curva +0,15% (ieri +0,17%) con 17.831 tamponi (ieri 19.399) e 159 positivi; rapporto positivi/tamponi 0,89% (ieri 0,90%); 103.799contagiati totali; ricoverati +1 (264); terapie intensive +1 (30); decessi +2 (16.905). Torniamo oggi sul tema dei tamponi, e su quanto i nuovi casi giornalieri possano essere fuorvianti se non rapportati al numero dei ...

