Berlusconi: "Ho temuto di non farcela, ma il Covid si può battere" (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi rende sereno". Così Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere della Sera dopo essere stato dimesso dal San Raffaele in seguito al ricovero per il Covid. "I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale - prosegue il leader di Forza Italia -, avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto. Temevo di non farcela. Dunque il rischio è stato concreto e reale. Ma devo dire che non ho mai smesso come in passato di confidare nell'aiuto di Dio e nella grande competenza dei medici e del personale sanitario. è questo il consiglio che rivolgo a tutti gli ammalati: non lasciatevi andare, non perdete mai la ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi rende sereno". Così Silvioin un'intervista al Corriere della Sera dopo essere stato dimesso dal San Raffaele in seguito al ricovero per il. "I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale - prosegue il leader di Forza Italia -, avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto. Temevo di non. Dunque il rischio è stato concreto e reale. Ma devo dire che non ho mai smesso come in passato di confidare nell'aiuto di Dio e nella grande competenza dei medici e del personale sanitario. è questo il consiglio che rivolgo a tutti gli ammalati: non lasciatevi andare, non perdete mai la ...

Corriere : Intervista a Berlusconi: «Covid, ho temuto di non farcela. Ai malati dico: non lasciatevi andare» - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: per il Covid ho temuto di non farcela | Referendum, 'Andare a votare, in gioco il futuro del Paese' #silv… - _DAGOSPIA_ : BERLUSCONI,LA BATTAGLIA VS IL COVID,LE BORDATE A CONTE SUL MES,ZANGRILLO,LE SCUOLE E LE REGIONALI… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Berlusconi: 'Ho temuto di non farcela, ma il Covid si può battere' - Agenzia_Italia : Berlusconi: 'Ho temuto di non farcela, ma il Covid si può battere' -