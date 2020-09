Berlusconi: “Ho pensato di morire, ho temuto di non farcela. Le frasi di Zangrillo sul virus? Con me non ha sottovalutato i sintomi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto. Temevo di non farcela“: Silvio Berlusconi ricorda così i primi giorni di ricovero all’ospedale San Raffaele, i “momenti più duri”, in cui l’ex premier ammette di aver avuto paura di morire: “Ho temuto per la mia vita”, racconta nella sua intervista al Corriere della Sera. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato la notte del 3 settembre dopo la sua positività al coronavirus: ancora oggi “mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid”, spiega. Al San Raffaele a curare Berlusconi è stato il suo medico personale Alberto Zangrillo, che già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto. Temevo di non“: Silvioricorda così i primi giorni di ricovero all’ospedale San Raffaele, i “momenti più duri”, in cui l’ex premier ammette di aver avuto paura di: “Hoper la mia vita”, racconta nella sua intervista al Corriere della Sera. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato la notte del 3 settembre dopo la sua positività al corona: ancora oggi “mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid”, spiega. Al San Raffaele a curareè stato il suo medico personale Alberto, che già ...

