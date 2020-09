Berlusconi: 'Ho avuto paura di morire' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Silvio Berlusconi rilascia oggi un'intervista a Marco Galluzzo del Corriere della Sera per raccontare il suo ricovero al San Raffaele e la sua guerra contro Covid-19 e lancia anche un messaggio di ... Leggi su today (Di mercoledì 16 settembre 2020) Silviorilascia oggi un'intervista a Marco Galluzzo del Corriere della Sera per raccontare il suo ricovero al San Raffaele e la sua guerra contro Covid-19 e lancia anche un messaggio di ...

PiazzapulitaLA7 : ++ 'La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avu… - Fassonedomenic2 : RT @intuslegens: 1) #Berlusconi ha avuto interventi al cuore, tumori. Definisce una polmonite guarita in pochi giorni «momento peggiore». 2… - Mirella33825236 : RT @intuslegens: 1) #Berlusconi ha avuto interventi al cuore, tumori. Definisce una polmonite guarita in pochi giorni «momento peggiore». 2… - CioppyC : RT @Cartabellotta: Stessa malattia, stesso medico, stesso ospedale. #Berlusconi: «E stata la prova più pericolosa della mia vita. Faccio a… - angiuoniluigi : RT @fanpage: “Temevo di non farcela in quei momenti ho avuto chiare negli occhi le terribili immagini degli ospedali che tutti abbiamo vist… -