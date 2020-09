Berlusconi dopo il Covid | “Ho pensato di morire | ho temuto il peggio”

giornalettismo : Nella sua intervista a Il Corriere della Sera dopo le dimissioni di #Berlusconi da #SanRaffaele, Alberto #Zangrillo… - fattoquotidiano : L’appello di Berlusconi dopo le dimissioni: “Non sottovalutate il pericolo, ognuno di noi è esposto al rischio di e… - rtl1025 : ?? 'È stata la prova più pericolosa della mia vita. Mi dico con soddisfazione 'anche questa volta te la sei scampata… - Alino7070 : RT @adrianocasotto: Berlusconi, 84 anni, un mucchio di patologie pregresse, con il tampone con la più alta carica virale tra le decine di m… - DANY303P : RT @adrianocasotto: Berlusconi, 84 anni, un mucchio di patologie pregresse, con il tampone con la più alta carica virale tra le decine di m… -

Silvio Berlusconi è tornato a parlare della lotta al Covid-19 che lo ha visto protagonista di recente. L’ex premier è rientrato a casa dopo aver trascorso qualche giorno al San Raffaele di Milano. Una ...Berlusconi risponde: “Si stanno riprendendo ... “Nei primi giorni di ricovero – ricorda - ho temuto per la mia vita, questo sì. Ma dopo ho continuato a lavorare a delle interviste per i giornali, ..."Ai referendum come alle elezioni è il popolo a decidere, come è giusto e sano in una democrazia". A proposito della malattia dice che "i momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ...