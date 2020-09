Bergoglio ai genitori con figli Lgbt | “Il Papa ama i vostri figli come sono perché sono figli di Dio”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un messaggio d’amore nongli altri nei giorni disperati per la morte di Maria Paola Gaglione, per mano del fratello che non accettava la sua relazione con un ragazzo trans, Ciro Migliore. “Ilama icosì, perchédi Dio” ha detto il pontefice mercoledì mattina, al termine dell’udienza, accogliendo un gruppo dicondell’associazione Tenda di Gionata. Erano una quarantina i padri e le madri presenti, riporta Avvenire nella sua versione online. Un incontro ...

Il Fatto Quotidiano

"Apriamoci con coraggio al perdono, nella vita non tutto si risolve con la giustizia, anche io ne ho fatte tante, meglio perdonare per essere perdonati". E' stata incentrata tutta sul concetto di perd ...CITTÀ DEL VATICANO. La politica «spesso non gode di buona fama», ma «è possibile, anzi, doverosa una buona politica» che persegua una «civiltà dell’amore»: lo ha detto il Papa all’udienza generale, so ...Nuovo appello del Papa per un vaccino per tutti. Bergoglio, all’udienza generale, ricorda che "la crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti; possiamo uscirne migliori se cerchiamo ...