Belen Rodriguez senza slip | la foto social scatena i follower

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Un cuerpo” scrivee posta unache. Seduta sulla sdraio inquadra il suo fisico abbronzato: il seno coperto dal reggiseno del costume (ma con un accenno di underboob), il ventre piatto, le lunghe gambe accavallate… A stuzzicare però, è l’asdegli. Con una mano tra le cosce l’argentina copre la “farfallina”, mentre un’ombra crea un effetto vedo-non-vedo. La fantasia dei fan si accende e i commenti sono infuocati. Sdraiata al sole,si lascia andare alla seduzione.mutandine provoca viae, pur non mostrando niente, lascia intuire scenari piccanti. La sua pelle abbronzata brilla sotto il sole e ...

RaffaellaPivato : Moreno Napoli è identico all'ex marito di Belen Rodriguez. - infoitinterno : Da Sarzana al Muzzerone, giornate spezzine per Belen Rodriguez - Fashiondonne1 : @uominiedonne Ma Jessica non mi piace, pensa di essere Belen Rodriguez, io la trovo insignificante. Sophie è degna… - Affaritaliani : BELEN RODRIGUEZ SENZA SLIP: LO SCATTO INCENDIA IL WEB. Le foto delle Vip - zazoomblog : A Uomini e Donne il sosia dell'ex di Belen Rodriguez : è uguale a Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

LA NAZIONE

Salvini contestato a Legnano: durante il comizio un 49 sul balcone con i palloncini e urla "ladro" Matteo Salvini è stato accolto con una contestazione a Legnano, la città del Carroccio, dove è interv ...Moreno Napoli è tornato in tv dopo l’esperienza a I Soliti Ignoti. L’ormai sosia ufficiale di Stefano de Martino è approdato a Uomini e Donne. In molti hanno notato la straordinaria somiglianza del co ...Flavia Vento si è ritirata. Poco dopo 00:30 di mercoledì 16 settembre, la showgirl ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020. Ha trascorso solo ventiquattro ore nel reality condotto da Alfon ...