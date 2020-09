Barcellona, Koeman ha chiesto Lukaku: operazione attualmente infattibile (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Barcellona continua a a tenere gli occhi puntati in casa Inter. Il neo-tecnico Ronald Koeman, infatti, oltre a Lautaro Martinez, sarebbe interessato anche a Romelu Lukaku, almeno secondo quanto riportato da ‘Esport 3′. Il club catalano avrebbe studiato la proposta, ma avrebbe constatato la poca fattibilità della trattativa per l’ex attaccante dell’Everton, formazione in cui lo stesso Koeman lo allenò nella stagione 2016-2017. Lukaku in quell’annata realizzò 26 gol in 39 gare prima di passare al Manchester United l’anno successivo. La pista che porta al belga, però, è stata subita scartata per via delle elevate cifre che richiederebbe l’operazione, Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilcontinua a a tenere gli occhi puntati in casa Inter. Il neo-tecnico Ronald, infatti, oltre a Lautaro Martinez, sarebbe interessato anche a Romelu, almeno secondo quanto riportato da ‘Esport 3′. Il club catalano avrebbe studiato la proposta, ma avrebbe constatato la poca fattibilità della trattativa per l’ex attaccante dell’Everton, formazione in cui lo stessolo allenò nella stagione 2016-2017.in quell’annata realizzò 26 gol in 39 gare prima di passare al Manchester United l’anno successivo. La pista che porta al belga, però, è stata subita scartata per via delle elevate cifre che richiederebbe l’

