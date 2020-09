Barbara d’Urso, la foto su Instagram e la polemica: “Hai una certa età” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo articolo Barbara d’Urso, la foto su Instagram e la polemica: “Hai una certa età” . Barbara d’Urso, la sua foto su Instagram fa scatenare la polemica: la conduttrice mostra due gambe pazzesche a 64 anni di età. Barbara d’Urso è sempre sulla cresta dell’onda, su Instagram, ma anche al centro delle polemiche. La donna ha condiviso con i suoi follower una nuova foto che, come spesso accade, è stata giudicata … Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo articolod’Urso, lasue la: “Hai unaetà” .d’Urso, la suasufa scatenare la: la conduttrice mostra due gambe pazzesche a 64 anni di età.d’Urso è sempre sulla cresta dell’onda, su, ma anche al centro delle polemiche. La donna ha condiviso con i suoi follower una nuovache, come spesso accade, è stata giudicata …

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - donatoelisa1 : RT @elenabianconera: Mesi di pandemia per dirci che la forma di saluto migliore è quella in modalità Barbara d'Urso, mano sul cuore. (dal w… - elenabianconera : Mesi di pandemia per dirci che la forma di saluto migliore è quella in modalità Barbara d'Urso, mano sul cuore. (dal web) - zetalady2 : RT @giatiguardalice: Il padre di una mia vecchia amica(con cui ora tipo non ci schifiamo più) é finito in tv, in un servizio di Barbara d’U… - zazoomblog : GF Vip Barbara D’Urso scioccata: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta - #Barbara #D’Urso #scioccata: #Patrizia -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia