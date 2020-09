Bambino di 4 anni morto oggi a Donoratico investito dallo scuolabus sotto gli occhi della mamma e di decine di genitori

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia nel Livornese dove un bimbo di 4mercoledì tra via Mazzini e via Veneto nei pressi di una chiesa adi Castagneto Carducci,glie didiche stavano andando a prendere i figli a scuola. È sucecsso alle 13 nel centro cittadino. Il piccolo era stato in sella alla sua bicicletta ed è sbucato all’improvviso in strada tra le auto posteggiate vicino al marciapiede quando è statoche stava transitando in quel momento. “I soccorsi sono stati immediati” spiega il ...