Ballando con le Stelle 2020: stop al televoto, arrivano le votazioni via social (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milly Carlucci Milly Carlucci ha dato lo stop al televoto! A Ballando con le Stelle 2020 quest’anno il pubblico non potrà esprimere le proprie preferenze tramite sms o una semplice chiamata. E’ questa una delle novità della quindicesima edizione del talent show di Rai 1 in partenza sabato prossimo. Al fine di non far spendere soldi ai telespettatori in tempi di Covid (questa la motivazione ufficiale), la conduttrice ha infatti deciso di sparigliare le “carte in pista”, motivo per cui i concorrenti saranno giudicati, oltre che dalla giuria, da un nuovo sistema di votazione, totalmente gratuito, che si avvarrà del solo ed esclusivo utilizzo dei social. Un’estensione del “tesoretto social”, già ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milly Carlucci Milly Carlucci ha dato loal! Acon lequest’anno il pubblico non potrà esprimere le proprie preferenze tramite sms o una semplice chiamata. E’ questa una delle novità della quindicesima edizione del talent show di Rai 1 in partenza sabato prossimo. Al fine di non far spendere soldi ai telespettatori in tempi di Covid (questa la motivazione ufficiale), la conduttrice ha infatti deciso di sparigliare le “carte in pista”, motivo per cui i concorrenti saranno giudicati, oltre che dalla giuria, da un nuovo sistema di votazione, totalmente gratuito, che si avvarrà del solo ed esclusivo utilizzo dei. Un’estensione del “tesoretto”, già ...

_Techetechete : Ebbene sì, siamo giunti all'utlimo appuntamento della stagione... Stasera chiuderemo in bellezza con una puntata s… - Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Per fortuna il coronavirus funziona con inganni e manipolazioni Una la scampa al San Raffaele l'altro lo digerisce Bal… - laperlaneranera : Per fortuna il coronavirus funziona con inganni e manipolazioni Una la scampa al San Raffaele l'altro lo digerisce… - Norin88Norin : RT @xdiordepp: Alessandra Mussolini che ancora difende l'operato del nonno a Ballando con le stelle in prima serata, Fausto Leali al GFVIP… -