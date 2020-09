Baby 3 | su Netflix il finale di stagione con Anna Lou Castoldi e la colonna sonora di Achille Lauro | ecco cosa succede

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Saranno costretti a fare i conti con le loro azioni ed ad affrontare un processo i protagonisti di ‘’, nella terzadella serie, liberamente ispirata allo scandalo dellesquillo dei Parioli, che debutta domani in tutti i Paesi dove il servizio di streaming è disponibile e che segnerà la conclusione del racconto. Anche l’amicizia tra le due principali protagoniste Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani) sarà messa in seria discussione e le reazioni dei genitori dei ragazzi coinvolti in questa spirale di segreti che si sgretola saranno diverse, tra chi tenterà una reale vicinanza e comprensione di quanto sta accadendo e chi si preoccuperà solo di salvare le apparenze altoborghesi. “Gli adulti cercano di tornare a essere un ...