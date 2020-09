Baby 3: nessun segreto dura per sempre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Baby 3, la serie tv italiana di Netflix volge al termine con una terza stagione che scioglie il velo di ogni segreto. Baby 3, la recensione Quando hai un segreto ti senti distante da tutto quello che dovresti essere, ma non ti senti mai sola. Una cosa che impari, infatti, è che non c’è niente che ti leghi a una persona più di un segreto. Inizia con queste parole, pronunciate da Chiara (Benedetta Porcaroli), la terza stagione di Baby. È la stagione finale e tutti questi segreti verranno svelati, quali saranno le conseguenze? La narrazione riprende esattamente da dove la seconda stagione è terminata, sembrano essere passati solo pochi giorni. Ritornano gli adolescenti del liceo Collodi di Roma, con tutti i loro demoni da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)3, la serie tv italiana di Netflix volge al termine con una terza stagione che scioglie il velo di ogni3, la recensione Quando hai unti senti distante da tutto quello che dovresti essere, ma non ti senti mai sola. Una cosa che impari, infatti, è che non c’è niente che ti leghi a una persona più di un. Inizia con queste parole, pronunciate da Chiara (Benedetta Porcaroli), la terza stagione di. È la stagione finale e tutti questi segreti verranno svelati, quali saranno le conseguenze? La narrazione riprende esattamente da dove la seconda stagione è terminata, sembrano essere passati solo pochi giorni. Ritornano gli adolescenti del liceo Collodi di Roma, con tutti i loro demoni da ...

