Avellino | ecco il cammino dei lupi | alla prima c’è la Turris

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato presentato questo pomeriggio a Firenze il calendario della LegaPro 2020/2021. Il tuttopresenza del numero uno, Francesco Ghirelli. Il campionato prenderà il via il prossimo 27 settembre. Il 2 ottobre è in agenda la “Festa dei nonni” voluta fortemente dLegaPro. Nelle scorse ora è stato comunicato il Girone C:, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani,, Vibonese, Francavilla, Viterbese, Foggia, Bisceglie. Esordioper l’di Piero Braglia contro la neopromossa. IN AGGIORNAMENTO. L'articolo ...