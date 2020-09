Avellino, c’è un nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri: si tratta di Luigi Bramati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Colonnello Luigi Bramati subentra, come Comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, al Colonnello Massimo Cagnazzo che dopo quasi tre anni ha lasciato l’Irpinia per assumere l’incarico di Comandante della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro di Roma. 45enne, originario di Roma, il Colonnello Luigi Bramati ha intrapreso la carriera militare nel 1991, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. A partire dal 1999, al termine del ciclo di formazione di base, ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Colonnellosubentra, comedeidi, al Colonnello Massimo Cagnazzo che dopo quasi tre anni ha lasciato l’Irpinia per assumere l’incarico didella Scuoladi Perfezionamento al Tiro di Roma. 45enne, originario di Roma, il Colonnelloha intrapreso la carriera militare nel 1991, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficialidi Roma. A partire dal 1999, al termine del ciclo di formazione di base, ha ...

