Auto finisce in mare mentre mette in acqua un gommone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Scarlino, Grosseto,, 16 settembre 2020 - Questa mattina un'Auto, durante le operazioni di messa in acqua di un gommone, è stata trascoinata in mare nel porto della Marina di Scarlino. E' successo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Scarlino, Grosseto,, 16 settembre 2020 - Questa mattina un', durante le operazioni di messa indi un, è stata trascoinata innel porto della Marina di Scarlino. E' successo ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto finisce Magenta: studente in bicicletta urtato da un'auto finisce in ospedale Ticino Notizie Tensione tra tifosi di Genoa e Sampdoria: denunciato un 43enne

Ancora tensione tra i tifosi di Sampdoria e Genoa. Dopo gli scontri dell’8 settembre, questa volta a far notizia è la denuncia di un 43enne armato di coltello, protagonista di una rissa sfiorata l’alt ...

Auto Elettriche: i nano-diamanti sono le batterie del futuro

Un nano-diamante è per sempre Magari tra un decennio, quei diamanti che passano un pochino di moda perché ci sono sempre meno promesse di matrimonio con anello, dovranno finire nelle batterie delle ...

Auto finisce in un canale: intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare il veicolo

Durante le operazioni di alaggio di un gommone, per cause in corso di accertamento, un’auto è stata trascinata dal natante all’interno del porto canale. In questo momento e in collaborazione con il ...

