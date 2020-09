Audi A3 Sportback g-tron | in rampa di lancio la versione a metano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Arriverà con l’autunno nelle concessionarie italiane la rinnovata A3trong> ditrong>, nellag-ic con alimentazione a. La compatta della casa di Ingolstadt arricchisce la gamma di motorizzazioni con un 1.5 TFSI da 131 Cv di potenza che promette consumi ancora più controllati ed emissioni inquinanti più basse rispetto alla generazione precedente della berlina compatta. L’alimentazione a gas naturale in dotazione sulla nuova A3, infatti, grazie a specifici accorgimenti tecnici che hanno riguardato il sistema di sovralimentazione e il ciclo di combustione, ora promette il 6% di consumi ed emissioni (ora tra 108-116 g/km) in meno. Il 1.5 TFSI da 131 Cv, con cambio ...

A3 Sportback g-tron è la nuova proposta di casa Audi nel campo delle compatte alimentate a metano! Un look sportivo, un impatto sull'ambiente ridotto, la presenza di un raffinato motore sulla nuova A3 ...Audi ha deciso di introdurre nel mercato europeo un modello ecologico a gas naturale con la nuovissima A3 Sportback 30 G-Tron Dopo aver aggiornato la precedente generazione di A3 G-Tron circa 18 mesi ...