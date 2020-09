Attenzione alle applicazioni che su Whatsapp spiano i profili (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sugli store Android e iOS, stanno tornando “di moda” le applicazioni che consentono di spiare i propri contatti su Whatsapp. Gli sviluppatori tendono ad eliminare queste applicazioni dopo poco tempo dalla loro comparsa, ammonendo anche gli sviluppatori, tuttavia tornano sempre sotto “mentite spoglie”. Alcune, infatti, sono descritti come strumenti utili per tracciare un determinato profilo Whatsapp al fine di monitorare il suo uso della chat, come Whats Tracker. Le applicazioni denominate così, però, sono ben tre diverse: basta cercare sugli store per ottenere diversi risultati di diversi sviluppatori. Una, in particolare, dovrebbe servire a controllare se qualcuno ci sta spiando (guardando la foto profilo, le chat, ed indicando a che ora). La terza, infine, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sugli store Android e iOS, stanno tornando “di moda” leche consentono di spiare i propri contatti su. Gli sviluppatori tendono ad eliminare questedopo poco tempo dalla loro comparsa, ammonendo anche gli sviluppatori, tuttavia tornano sempre sotto “mentite spoglie”. Alcune, infatti, sono descritti come strumenti utili per tracciare un determinato profiloal fine di monitorare il suo uso della chat, come Whats Tracker. Ledenominate così, però, sono ben tre diverse: basta cercare sugli store per ottenere diversi risultati di diversi sviluppatori. Una, in particolare, dovrebbe servire a controllare se qualcuno ci sta spiando (guardando la foto profilo, le chat, ed indicando a che ora). La terza, infine, ...

XFactor_Italia : ?? ATTENZIONE ?? Non ce la facevamo più ad aspettare, quindi domani alle 19:30 su - diegofornero : Tempo di visite mediche per Nicola #Murru. Sul resto, il #Torino va avanti per #Torreira e confida di chiudere (non… - carlaruocco1 : Misure per la liquidità: “Occorre tenere la “guardia alta” per impedire comportamenti “scorretti” tra le diverse ba… - QuotidianPost : Attenzione alle applicazioni che su Whatsapp spiano i profili - ETicaNews : Nell’ultimo numero di #ETAnalist @PictetAMItalia analizza la crescita del mercato dei green bond e mette in guardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alle Cassa integrazione e assegno ordinario: attenzione alle scadenze di settembre Ipsoa LAZIO: Inzaghi accoglie l'ex granata Heurtaux, ma...

AAA difensore cercasi. Dopo Muriqi e Fares, la Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Tanti i nomi emersi in queste settimane, ma la sensazione è che possa arrivare un giovane a ...

Sanità, Cisl VdA: più attenzione alla persona e meno al bilancio

AOSTA. La riorganizzazione della sanità pubblica in Valle d'Aosta deve sì tenere conto dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto deve essere immaginata in un'ottica di medio-lungo termine. Lo sottoline ...

“NonChiamatemiMorbo”, storie di Parkinson nella mostra dal 22 al Piccolo Teatro di Milano

Alessandro, dopo la diagnosi, ha deciso di iscriversi a un corso per diventare clown dottore; Lorenzo ha iniziato a disegnare ed è diventato chef; Valentina è diventata madre di Angelo. Sono alcune de ...

AAA difensore cercasi. Dopo Muriqi e Fares, la Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Tanti i nomi emersi in queste settimane, ma la sensazione è che possa arrivare un giovane a ...AOSTA. La riorganizzazione della sanità pubblica in Valle d'Aosta deve sì tenere conto dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto deve essere immaginata in un'ottica di medio-lungo termine. Lo sottoline ...Alessandro, dopo la diagnosi, ha deciso di iscriversi a un corso per diventare clown dottore; Lorenzo ha iniziato a disegnare ed è diventato chef; Valentina è diventata madre di Angelo. Sono alcune de ...