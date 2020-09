Atletica, l'ex presidente Iaaf Diack condannato a 4 anni per corruzione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lamine Diack, ex storico presidente della della federazione internazionale di Atletica leggera, Iaaf, oggi World Athletics,, oggi è stato condannato dal tribunale di Parigi a due anni di carcere per ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lamine, ex storicodella della federazione internazionale dileggera,, oggi World Athletics,, oggi è statodal tribunale di Parigi a duedi carcere per ...

ilpost : L’ex presidente della Federazione mondiale di atletica Lamine Diack è stato condannato per corruzione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPING - L'ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, condannato a quattro anni per corruzione… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPING - L'ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, condannato a quattro anni per corruzione… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DOPING - L'ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, condannato a quattro anni per corruzione… - napolimagazine : DOPING - L'ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, condannato a quattro anni per corruz… -