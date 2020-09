Atletica, ex presidente Iaaf condannato per corruzione: aveva coperto il doping russo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Condanna a due anni di carcere per l’87enne Lamine Diack, ex storico presidente della Federazione Internazionale di Atletica leggera (all’epoca Iaaf, adesso World Athletics). Il dirigente senegalese, che ha ricoperto il ruolo di presidente dal 1999 al 2015, è stato condannato per corruzione in merito alla copertura di alcuni casi di doping russo. Secondo gli inquirenti Diack avrebbe ricevuto denaro al fine di evitare sospensioni o squalifiche. Sono molteplici le accuse nei confronti di Diack, per il quale i pm avevano chiesto quattro anni di reclusione. Coinvolto anche il figlio, Papa Massata Diack, che è stato processato sempre per corruzione nonostante la sua assenza. Dal ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Condanna a due anni di carcere per l’87enne Lamine Diack, ex storicodella Federazione Internazionale dileggera (all’epoca, adesso World Athletics). Il dirigente senegalese, che ha riil ruolo didal 1999 al 2015, è statoperin merito alla copertura di alcuni casi di. Secondo gli inquirenti Diack avrebbe ricevuto denaro al fine di evitare sospensioni o squalifiche. Sono molteplici le accuse nei confronti di Diack, per il quale i pmno chiesto quattro anni di reclusione. Coinvolto anche il figlio, Papa Massata Diack, che è stato processato sempre pernonostante la sua assenza. Dal ...

sportface2016 : #Atletica Scandalo negli ex vertici Iaaf, condanna a due anni per l'ex presidente Lamine Diack - abuongi : #Atletica A Parigi l'87enne Lamine Diack, ex presidente della Iaaf, condannato a quattro anni di reclusione (due so… - RietiSportFest : Domani, sabato 12 Settembre, ?? Stefano Meloccaro Incontra... ??ALFIO GIOMI Presidente della Federazione Italiana d… - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: il presidente FIDAL Giomi presenta il Golden Gala del #17settembre a Roma ?? “Periodo straordinario per l’#atletica ital… - edharry1976 : RT @atleticaitalia: il presidente FIDAL Giomi presenta il Golden Gala del #17settembre a Roma ?? “Periodo straordinario per l’#atletica ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica presidente Campionati italiani di atletica, presenti anche i giudici ausiliari del liceo scientifico sportivo IlGiunco.net Borja Valero in campo già sabato contro il Torino?

Borja Valero è (di nuovo) un giocatore della Fiorentina. Lo spagnolo ha sostenuto ieri la sua prima seduta atletica, qualche ora dopo l’arrivo in città del presidente Commisso. E anche se ancora impos ...

Anthropos regina a Jesolo:

Ruud Koutiki di Maltignano (in collaborazione con l’Asa Ascoli) ha ottenuto il titolo di Campione Italiano nei 400m piani categoria T20 e l’argento nel Salto in Lungo. Giovanni Loiacono di Montecosaro ...

Cesena, eseguiti i test di squadra al Technogym Lab

Cesena Technogym. Technogym sarà, in qualità di main partner, al fianco del Cesena FC anche per la stagione 2020/21. Oltre a fornire le attrezzature più avanzate che supporteranno il lavoro quotidiano ...

Borja Valero è (di nuovo) un giocatore della Fiorentina. Lo spagnolo ha sostenuto ieri la sua prima seduta atletica, qualche ora dopo l’arrivo in città del presidente Commisso. E anche se ancora impos ...Ruud Koutiki di Maltignano (in collaborazione con l’Asa Ascoli) ha ottenuto il titolo di Campione Italiano nei 400m piani categoria T20 e l’argento nel Salto in Lungo. Giovanni Loiacono di Montecosaro ...Cesena Technogym. Technogym sarà, in qualità di main partner, al fianco del Cesena FC anche per la stagione 2020/21. Oltre a fornire le attrezzature più avanzate che supporteranno il lavoro quotidiano ...