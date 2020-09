Atalanta | ottimismo per Lammers | si avvicina la chiusura della trattativa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) , nel weekend potrebbe arrivare a Bergamo C’èper l’arrivo di Samall’. L’attaccante del PSV, infatti, dovrebbe arrivare a Bergamo già nel weekend, anche se le parti in causa stanno ancora trattando. 9 MILIONI DI EURO – La società olandese non è convintacessione, ma potrebbe arrivare il via libera a breve (9 milioni di euro la cifra totale, ndr). Per il vice Zapata bisogna ancora pazientare, ma non manca l’per lapositiva dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com