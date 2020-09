"Assurdo dare soldi Ue ai Rom", la Lega contro il piano di Bruxelles per promuovere l'integrazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Approda al Parlamento europeo un provvedimento che mira ad agevolare l’integrazione dei rom, colpiti da un tasso di povertà che affossa l’80% dell’intera comunità a livello Ue. Secondo il testo, che verrà... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 settembre 2020) Approda al Parlamento europeo un provvedimento che mira ad agevolare l’dei rom, colpiti da un tasso di povertà che affossa l’80% dell’intera comunità a livello Ue. Secondo il testo, che verrà...

Velletri – Anche Mauro Leoni (Pd) risponde a Servadio: "Aveva aspettative assurde. Noi siamo altra cosa"

A poche ore dal clamoroso episodio di Parco Muratori, col sindaco Orlando Pocci che ha lasciato il tavolo di Italia Viva, stanco di sentire Cestrilli difendere l’operato di Fausto Servadio, ospitiamo ...

"S.Pietro in Vincoli, assurdo perdere un’insegnante così"

Sono una mamma di una bambina che frequenta la scuola ‘Aldo Spallicci’ di San Pietro in vincoli. Nella classe primaria di 2aB avevamo un team insegnanti validissimo, ma purtroppo ora ci ritroviamo sen ...

