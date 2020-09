«Assandira» | una storia familiare nelle ferite della Sardegna

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sotto un cielo livido di pioggia si stagliano le rovine di quello che era stato un agriturismo,, consumato da un incendio e distrutto come le vite di decine di animali i cui cadaveri vengono portati via dai vigili del fuoco. Ma c’è anche il corpo senza vita di un uomo, Mario, il figlio del pastore Costantino Saru (Gavino Ledda), che si aggira senza sosta fra le macerie, trafitto dalla morte del figlio: quel fuoco distruttore incosì abituale … Continua L'articolo «», unaproviene da il manifesto.

"Assandira è il nome di un agriturismo che una giovane coppia ha deciso di realizzare in un rudere di famiglia, con l'intento di far vivere ai turisti un'esperienza vicina a quella vissuta dai pastori ...