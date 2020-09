Ascolti tv martedì 15 settembre: Il commissario Montalbano, A star is born, DiMartedì (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ascolti tv martedì 15 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 15 settembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la replica de Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi. Su Canale 5 il film con Lady Gaga e Bradley Cooper, A star is born. Su Rai 2 il programma Boss in incognito. Italia 1 ha invece proposto il film Deadpool. Rai 3, Rete 4 e La7 hanno invece puntato sui programmi di informazione e dibattito politico. Rispettivamente hanno trasmesso Cartabianca, Fuori dal coro e DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 15 settembre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020)tv martedì 152020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 152020? Su Rai 1 è andata in onda la replica de Il– La giostra degli scambi. Su Canale 5 il film con Lady Gaga e Bradley Cooper, Ais. Su Rai 2 il programma Boss in incognito. Italia 1 ha invece proposto il film Deadpool. Rai 3, Rete 4 e La7 hanno invece puntato sui programmi di informazione e dibattito politico. Rispettivamente hanno trasmesso Cartabianca, Fuori dal coro e DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggioritv martedì 15...

