Arriverà mai il download di Immuni su nuovi smartphone Huawei? Segnali negativi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020)di, questo sconosciuto per tutti i possessori di. Tutti coloro che hanno un dispositivo del produttore più recente senza Play Store e servizi Google sono ancora a corto dello strumento di tracciamento, ormai da mesi. L’arrivo del tool era stato annunciato come prossimo e solo di poco successivo alla controparte per gli iPhone e i dispositivi Android. Ad oggi 16 settembre, tuttavia, nulla è cambiato. Anzi, possiamo dire che c’è un segnale tutt’altro che positivo proprio in questa direzione. Visitando il sito ufficiale dell’app, è impossibile non notare come, nella specifica pagina dedicata aldello strumento ci siano solo i link a quello sul Play Store per ...