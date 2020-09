Arriva l’annuncio di Trump: “Vaccino pronto in tre-quattro settimane” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto in “tre o quattro” settimane e che in ogni caso il vaccino “sparirà”. Durante una town hall organizzata dalla Abc a Philadelphia, il primo cittadino degli Usa ha rassicurato la popolazione: “Se volete sapere la verità – prosegue Trump – la precedente Amministrazione avrebbe impiegato forse anni per avere un vaccino a causa dell’Fda e di tutti i permessi. Siamo a poche settimane dall’averlo, potrebbe trattarsi di tre o quattro settimane”. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald, il vaccino contro il coronavirus potrebbe esserein “tre o” settimane e che in ogni caso il vaccino “sparirà”. Durante una town hall organizzata dalla Abc a Philadelphia, il primo cittadino degli Usa ha rassicurato la popolazione: “Se volete sapere la verità – prosegue– la precedente Amministrazione avrebbe impiegato forse anni per avere un vaccino a causa dell’Fda e di tutti i permessi. Siamo a poche settimane dall’averlo, potrebbe trattarsi di tre osettimane”.

