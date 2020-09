Anziano massacrato a calci e pugni da un immigrato a Vicenza Meloni | «Gli italiani sono stanchi»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) «coraggioso interviene a, per aiutare una donna maltrattata e viene pestato da uno spacciatore. Per lui anche la frattura del femore. Come è ridotta l’Italia?». Lo scrive su Facebook Giorgia. «Gli– prosegue il presidente di Fratelli d’Italia –di vivere in una giungla, pretendiamo sicurezza, legalità, controllo del territorio e certezza della pena. Delinquenti in galera, persone oneste libere di vivere senza paura di essere aggredite». L’episodio, verificatosi nel pomeriggio di ieri nella zona del mercato ortofrutticolo di, è stato filmato da alcuni residenti, che hanno indirizzato gli investigatori al responsabile. ...