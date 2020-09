(Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi l’ha? tornain tv con un nuovo appuntamento. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli racconterà come sempre i casi delle persone di cui si è persa traccia e gli appelli dei familiari per ritrovarle. Ecco cosa vedremo oggi, mercoledì 16 settembre 2020. Chi l’ha? oggi in tv:, ildiNel corso della puntata in onda questa sera, mercoledì 16 settembre 2020, si parlerà di, la donna scomparsa misteriosamente nel 2009. Il marito, che si è sempre detto estraneo alla scomparsa della moglie, si è rifatto una vita e vive nella stessa casa con un’altra donna. ...

CorriereCitta : Anticipazioni Chi l’ha visto?, stasera in tv: il caso di Barbara Corvi #chilhavisto - ValeCB : RT @DreamMarika: Oddio ma cosa sono tutte queste anticipazioni? E chi resiste ancora? Possiamo saltare queste puntate alquanto inutili e pa… - kscarlett22_ : RT @DreamMarika: Oddio ma cosa sono tutte queste anticipazioni? E chi resiste ancora? Possiamo saltare queste puntate alquanto inutili e pa… - DreamMarika : Oddio ma cosa sono tutte queste anticipazioni? E chi resiste ancora? Possiamo saltare queste puntate alquanto inuti… - zazoomblog : Chi l’ha visto? anticipazioni della puntata di mercoledì 16 settembre 2020 - #visto? #anticipazioni #della… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Chi

Dituttounpop

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 17 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Felipe consola Genoveva e tra i due cresce pericolosamente il feeling.Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 16 settembre, Lolita incontra per strada Genoveva e non riesce a trattenere la rabbia, urlandole quello che pensa di lei e andandosene via dopo aver schiaf ...Dopo i biopic di successo come Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury e Rocketman che racconta la vita di Elton John, poteva non essere un progetto ambizioso il film biografico sulla vita di una delle i ...