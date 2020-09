Anthony Hopkins ritira il il Tribute Actor Award al Tiff

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 16 settembre 2020) . Lo ricordiamo come Hannibal Lecter (il Dottore), ma anche come Henry Wilcox in Casa Howard senza dimenticare il maggiordomo mr. Stevens in Quel che resta del giorno (sempre con Emma Thompson) , o nella sua interpretazione in Viaggio in Inghilterra, il Bill Parrish di Vi presento Joe Black (con Brad Pitt)., premio oscar per Il silenzio degli innocentiSono almeno un’ottantina i film cheha interpretato e mai in nessun ruolo e stato banale, un genio, completo sotto tutti i punti di vista ( si vede che ha studiato e praticato teatro classico) . Ha ottenuto quattro candidature all’Oscar per i suoi ruoli in The Remains Of The Day, Nixon, Amistad e The Two Popes, vincendolo Oscar per Il silenzio degli innocenti. Ieri anche lui ha messo nella sua bacheca un ...