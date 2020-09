Andrea Melchiorre prigioniero del Covid, duro sfogo: “Ha fatto bene chi si è imbottito di tachipirina e se n’è fregato” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono settimane, ormai, che Andrea Melchiorre è “prigioniero del Covid” in Sardegna, pertanto, ha dato luogo ad uno sfogo su Instagram. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, prima di rientrare a casa propria dalle vacanze, si è sottoposto ad un tampone per vedere se fosse positivo al Coronavirus. L’esito è stato positivo e questo lo ha obbligato a non poter prendere nessun mezzo di trasporto per poter lasciare la Sardegna. Dopo moltissimi giorni di reclusione, in una casa affittata per l’occasione straordinaria, il giovane ha sentito il bisogno di chiarire alcune cose. Lo sfogo di Andrea Andrea Melchiorre ha dato luogo ad uno sfogo molto acceso su Instagram. Il ragazzo ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono settimane, ormai, cheè “del” in Sardegna, pertanto, ha dato luogo ad unosu Instagram. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, prima di rientrare a casa propria dalle vacanze, si è sottoposto ad un tampone per vedere se fosse positivo al Coronavirus. L’esito è stato positivo e questo lo ha obbligato a non poter prendere nessun mezzo di trasporto per poter lasciare la Sardegna. Dopo moltissimi giorni di reclusione, in una casa affittata per l’occasione straordinaria, il giovane ha sentito il bisogno di chiarire alcune cose. Lodiha dato luogo ad unomolto acceso su Instagram. Il ragazzo ...

curadisplendere : RT @nontelodicomai: Io totally bimba di andrea melchiorre mollato in Sardegna - margotsbullock : RT @nontelodicomai: Io totally bimba di andrea melchiorre mollato in Sardegna - dalilatommeraas : RT @nontelodicomai: Io totally bimba di andrea melchiorre mollato in Sardegna - ansiangela : RT @nontelodicomai: Io totally bimba di andrea melchiorre mollato in Sardegna - AIisceee : RT @nontelodicomai: Io totally bimba di andrea melchiorre mollato in Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Melchiorre Andrea Melchiorre, l'influencer diventa prigioniero del Covid Il Tempo Andrea Melchiorre, l'influencer diventa prigioniero del Covid

Andrea Melchiorre, noto influencer romano, più di un milione di follower su Instagram (@andreamelchiorre1) e Ceo & Founder dell’e-commerce Saveone, risultato positivo al Covid durante una vacanza in S ...

I nuovi grattacieli di Milano: dalle Park towers di via Feltre al Nido Verticale e East Uptown

Continua la corsa verso il cielo dell’edilizia milanese, non più limitata ai soli uffici per manager con vista skyline, ma sempre più aperta anche ai progetti residenziali. Le ultime architetture a is ...

Ugo Foscolo: il poeta patriota neoclassico e romantico

Ugo Foscolo è uno scrittore, autore, traduttore, critico letterario e poeta italiano del periodo neoclassico, tra settecento ed oltre ottocento. Inoltre, lo scrittore anticipa la corrente romantica, a ...

Andrea Melchiorre, noto influencer romano, più di un milione di follower su Instagram (@andreamelchiorre1) e Ceo & Founder dell’e-commerce Saveone, risultato positivo al Covid durante una vacanza in S ...Continua la corsa verso il cielo dell’edilizia milanese, non più limitata ai soli uffici per manager con vista skyline, ma sempre più aperta anche ai progetti residenziali. Le ultime architetture a is ...Ugo Foscolo è uno scrittore, autore, traduttore, critico letterario e poeta italiano del periodo neoclassico, tra settecento ed oltre ottocento. Inoltre, lo scrittore anticipa la corrente romantica, a ...