Anche in Europa la più recente patch per Huawei P30 Lite dal 16 settembre

Ancora segnali importanti quelli che arrivano oggi 16 settembre per gli utenti in possesso di un Huawei P30 Lite. Lo smartphone non sarà compatibile con EMUI 11 nel corso dei prossimi mesi, come sempre avviene dopo un anno di vita per i prodotti che appartengono a questa famiglia, ma è altrettanto vero che lo sviluppo software qui non conosca sosta. E così, dopo le notizie preliminari condivise con voi a fine agosto, posso finalmente portare alla vostra attenzione un altro segnale concreto per tutti. La nuova patch in arrivo a settembre su Huawei P30 Lite Anche in questo frangente qualche dettaglio ci arriva da Huawei Central, secondo cui la patch 275 (in precedenza si parlava della 280 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Europa Coronavirus in Europa, i 6 Paesi in cui è più probabile essere contagiati Fanpage.it La Calabria all’inizio dell’Ottocento: il ritorno dei Borboni e l’arrivo dei… Francesi

La fine della Repubblica Partenopea (giugno del 1799), grazie soprattutto alle milizie sanfediste assoldate e guidate dal cardinale Ruffo, formate all’inizio principalmente da calabresi, permise il ri ...

Wall Street, febbre hi-tech. Europa, rivoluzione green

In attesa delle novità di Apple, diverse matricole si apprestano a esordire sul Nasdaq con valutazioni fantascientifiche – Von der Leyen dà sprint al Recovery Fund Avanza il Bitcoin, almeno in Europa.

Busta in Mater-bi per la IV gamma

Prodotta in tre strati, biodegradabile e compostabile, la confezione nasce da un progetto congiunto avviato da La Linea Verde, Novamont, Ticinoplast e Carton Pack. Dalla collaborazione tra Novamont, T ...

