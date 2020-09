Ance Benevento | consulenza a domicilio sull’eco-sisma bonus | al via lo sportello itinerante

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Da oggi loEco –avviato danel 2019, diventae offrepresso le sedi degli Enti locali che abbiano particolari esigenze e ne facciano esplicita richiesta. “La prima sperimentazione – si legge in una nota dell’associazione – prende il via presso il Comune di Cautano particolarmente interessato ad una serie di interventi di riqualificazione da realizzarsi tramite Super110″. “LoEco –, nato per offrirealle aziende associate, ai cittadini e ai professionisti oggi diventa patrimonio della comunità – spiega Mario Ferraro, ...