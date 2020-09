Amazon, 25 miliardi di euro di ricavi tra Italia e Gran Bretagna, al fisco solo una mancia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ci risiamo. Di pagare tasse rapportate alla dimensione della sua attività, Amazon proprio non ne vuole sapere. Dall’Inghilterra all’Italia le cifre di quanto viene versato al fisco sono oggettivamente ridicole. Nel 2019 il gruppo di Jeff Bezos ha pagato al fisco Italiano 11 milioni di euro, quanto un’azienda di piccole dimensioni, a fronte di un giro d’affari di 4,5 miliardi di euro. Ancora meglio in Gran Bretagna dove, in base ai dati diffusi oggi, emerge che Amazon Uk ha versato circa 7 milioni di euro pur avendo ricavi vicino ai 20 miliardi di euro e contando 25 mila addetti. Gli utili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ci risiamo. Di pagare tasse rapportate alla dimensione della sua attività,proprio non ne vuole sapere. Dall’Inghilterra all’le cifre di quanto viene versato alsono oggettivamente ridicole. Nel 2019 il gruppo di Jeff Bezos ha pagato alno 11 milioni di, quanto un’azienda di piccole dimensioni, a fronte di un giro d’affari di 4,5di. Ancora meglio indove, in base ai dati diffusi oggi, emerge cheUk ha versato circa 7 milioni dipur avendovicino ai 20die contando 25 mila addetti. Gli utili ...

rafbarberio : #Amazon fattura in Italia 4,5 miliardi di lire. Ma gira al fisco italiano solo 11 milioni. Quanto paga al fisco ita… - Frankie666Zuppa : RT @autocostruttore: Dai giganti del web solo 42 milioni al Fisco italiano. Amazon riporterebbe ricavi in Italia per 4,5 miliardi, ma pagh… - boezio_severino : ..'Amazon riporterebbe 4.5 MILIARDI di ricavi in Italia, ma pagherebbe imposte solo per 11 MILIONI..'...sono tutti… - CruciniCristina : RT @rafbarberio: #Amazon fattura in Italia 4,5 miliardi di lire. Ma gira al fisco italiano solo 11 milioni. Quanto paga al fisco italiano i… - ashtroman_ : RT @autocostruttore: Dai giganti del web solo 42 milioni al Fisco italiano. Amazon riporterebbe ricavi in Italia per 4,5 miliardi, ma pagh… -