Alpinismo | ancora crolli sul Cervino | pronta una via alternativa

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo alcunidi sassi avvenuti nei giorni scorsi sulla via normale italiana al, la scala Jordan, posta sulla cresta del Leone, a pochi metri dalla vetta della Gran Becca, non è per il momento praticabile. Per questo motivo le guide hanno attrezzato una via, alla sinistra della stessa scala Jordan, zona che non è interessata dai distacchi. “La situazione è molto delicata ed è dovuta alle alte temperature di questi giorni. Le scariche di sassi non hanno comunque in alcun modo coinvolto gli alpinisti che quotidianamente percorrono la normale italiana”, spiegano dalla società delle guide del. Agli alpinisti che hanno programmato l’ascesa nei prossimi giorni viene consigliato di “verificare con l’ufficio Guide le ...