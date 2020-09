Allerta Meteo, Uragano Mediterraneo “UDINE” più cattivo per Calabria e Sicilia: forti temporali e venti impetuosi per 12-18 ore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Allerta Meteo – Si inaspriscono le condizioni Meteorologiche per le nostre regioni meridionali, essenzialmente Calabria e Sicilia, pericolosamente esposte al Ciclone Udine che sta imperversando nello Ionio meridionale. In queste ore, il maltempo più intenso si sta abbattendo sulla Sicilia Orientale, tra il Messinese, il Catanese, soprattutto il Siracusano, qui con fenomeni anche violenti, e locali rovesci anche più all’interno, verso Ennese, Caltanissetta. Rovesci e temporali sul Crotonese, Catanzarese, più intensi sul Reggino, rovesci anche sulla Calabria tirrenica, fino alla Puglia meridionale e verso il Golfo di Taranto. Massima attenzione, però, nelle prossime ore serali-notturne e fino ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Si inaspriscono le condizionirologiche per le nostre regioni meridionali, essenzialmente, pericolosamente esposte al Ciclone Udine che sta imperversando nello Ionio meridionale. In queste ore, il maltempo più intenso si sta abbattendo sullaOrientale, tra il Messinese, il Catanese, soprattutto il Siracusano, qui con fenomeni anche violenti, e locali rovesci anche più all’interno, verso Ennese, Caltanissetta. Rovesci esul Crotonese, Catanzarese, più intensi sul Reggino, rovesci anche sullatirrenica, fino alla Puglia meridionale e verso il Golfo di Taranto. Massima attenzione, però, nelle prossime ore serali-notturne e fino ...

