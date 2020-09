Allerta Meteo, un URAGANO Mediterraneo sul mar Jonio: allarme in Calabria e Sicilia, Siracusa, Catania e Reggio Calabria le città più colpite [MAPPE] (Di mercoledì 16 settembre 2020) Allerta Meteo – Situazione di maltempo a dir poco esplosiva in queste ore al Sud italia: Sicilia orientale e Calabria meridionale si sono risvegliate sotto una spessa coltre di nubi che oscura il sole e mantiene le temperature ferme su valori tipicamente autunnali, con gli attuali +22°C di Siracusa e Messina, +23°C di Catania e +25°C di Reggio Calabria. Le ultime immagini satellitari mostrano in modo evidente come questa copertura nuvolosa provenga da una vasta area temporalesca che sta interessando il mar Jonio, dove la bassa pressione ha già raggiunto i 1009hPa determinando un notevole gradiente barico rispetto al resto d’Italia che sulle Alpi ha 1022hPa in un ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Situazione di maltempo a dir poco esplosiva in queste ore al Sud italia:orientale emeridionale si sono risvegliate sotto una spessa coltre di nubi che oscura il sole e mantiene le temperature ferme su valori tipicamente autunnali, con gli attuali +22°C die Messina, +23°C die +25°C di. Le ultime immagini satellitari mostrano in modo evidente come questa copertura nuvolosa provenga da una vasta area temporalesca che sta interessando il mar, dove la bassa pressione ha già raggiunto i 1009hPa determinando un notevole gradiente barico rispetto al resto d’Italia che sulle Alpi ha 1022hPa in un ...

