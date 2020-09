Allerta Meteo in Italia, cliclone tropicale come un uragano sta per abbattersi sul Paese: ecco dove (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un raro fenomeno Meteorologico interesserà l'Italia nelle prossime ore: alla fine di un'estate torrida un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta spostando verso il Mar Ionio e lambirà la Sicilia e la Calabria, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti. Il ciclone in seguito si sposterà verso la Grecia causando un'intensa ondata di maltempo. Questo tipo di cicloni non ha nulla da invidiare ai classici uragani che sferzano il settore tropicale dell'Atlantico, il Pacifico e l'Oceano Indiano. La caratteristica essenziale è il ‘cuore caldo' (warm core in termine tecnico), ben presente soprattutto nei bassi strati, con temperature di oltre i +2 C +3 C (ma anche più alte) rispetto all'ambiente circostante. Che cosa sono i cicloni tropicali I ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un raro fenomenorologico interesserà l'nelle prossime ore: alla fine di un'estate torrida un ciclonedalle coste della Tunisia si sta spostando verso il Mar Ionio e lambirà la Sicilia e la Calabria, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti. Il ciclone in seguito si sposterà verso la Grecia causando un'intensa ondata di maltempo. Questo tipo di cicloni non ha nulla da invidiare ai classici uragani che sferzano il settoredell'Atlantico, il Pacifico e l'Oceano Indiano. La caratteristica essenziale è il ‘cuore caldo' (warm core in termine tecnico), ben presente soprattutto nei bassi strati, con temperature di oltre i +2 C +3 C (ma anche più alte) rispetto all'ambiente circostante. Che cosa sono i cicloni tropicali I ...

