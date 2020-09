Allerta Meteo, FOCUS sul Ciclone Mediterraneo che sta risalendo il mar Jonio: dopo aver colpito il Sud Italia, si abbatterà su Zante e in Grecia con violenza inaudita (Di mercoledì 16 settembre 2020) Allerta Meteo – Già da lunedì, nelle simulazioni modellistiche, era iniziato a comparire una circoscritta ma possente azione ciclonica in formazione sul Mediterraneo meridionale, ai confini tra il Mar Libico settentrionale e il Mar Ionio meridionale e poi in direzione della Grecia. Via via, i calcolatori ne hanno sempre più definito la struttura e anche il potenziale, fino ai dati odierni che, oramai in real time, sanciscono la nascita di un potente Ciclone Mediterraneo. Attualmente, la tempesta è collocata a circa 2/300 km a Sudest di Malta, quasi a metà strada tra la Sicilia e le coste libiche anzi, decisamente più vicina alle coste siciliane meridionali. Dall’ultimo scatto satellitare allegato, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Già da lunedì, nelle simulazioni modellistiche, era iniziato a comparire una circoscritta ma possente azione ciclonica in formazione sulmeridionale, ai confini tra il Mar Libico settentrionale e il Mar Ionio meridionale e poi in direzione della. Via via, i calcolatori ne hanno sempre più definito la struttura e anche il potenziale, fino ai dati odierni che, oramai in real time, sanciscono la nascita di un potente. Attualmente, la tempesta è collocata a circa 2/300 km a Sudest di Malta, quasi a metà strada tra la Sicilia e le coste libiche anzi, decisamente più vicina alle coste siciliane meridionali. Dall’ultimo scatto satellitare allegato, ...

