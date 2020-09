Italpress : Allarme Confcommercio “A rischio molte imprese del terziario” - CorriereCitta : Allarme Confcommercio “A rischio molte imprese del terziario” - nestquotidiano : Allarme Confcommercio “A rischio molte imprese del terziario” - QdSit : Allarme Confcommercio “A rischio molte imprese del terziario” #qds #qdsnotizie - Notiziedi_it : Allarme Confcommercio “A rischio molte imprese del terziario” -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Confcommercio

Quotidiano di Sicilia

La ripresa del Pil attesa nel terzo trimestre “non salverà molte imprese del terziario dalla chiusura”. È l’allarme lanciato da Confcommercio, che si attende un rimbalzo del Pil nel periodo luglio-set ...Lo evidenzia Confcommercio nel rapporto Congiuntura. Nel confronto annuo l’Indicatore dei Consumi di Confcommercio di agosto si conferma ancora in territorio negativo, seppure in miglioramento ...Non ripete la frase («un po' infelice») sui dipendenti che devono «uscire dalla grotta per tornare a lavorare» che gli costò accese polemiche un paio di mesi fa, ma il sindaco Beppe Sala torna ad espr ...