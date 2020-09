Alitalia, decollano i primi voli Covid Free tra Roma Fiumicino e Milano Linate (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono partiti da questa mattina i primi due voli 'Covid-Free' per la tratta Roma Fiumicino-Milano Linate . La sperimentazione del collegamento aereo fra le due città è un'iniziativa di Aeroporti di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono partiti da questa mattina idue' per la tratta. La sperimentazione del collegamento aereo fra le due città è un'iniziativa di Aeroporti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia decollano Alitalia, decollano i primi voli Covid Free tra Roma Fiumicino e Milano Linate Leggo.it Voli Covid free Alitalia, scoppia la polemica. Nieddu: "Non è anticostituzionale?"

Decolla l'esperimento dei voli Covid free (lo mettono in pratica Regione Lazio, Adr e Alitalia) con passeggeri muniti di certificato di negatività all'imbarco. Per ora soltanto su due voli della rotta ...

Fiumicino, Alitalia vola «Covid free»

Voli totalmente Covid Free, con a bordo solo passeggeri testati. È partita all'aeroporto di Fiumicino infatti la sperimentazione dei collegamenti speciali di Alitalia, che ospiteranno solo viaggiatori ...

Patuanelli: la newco Alitalia sarà costituita in settimana

La newco Alitalia sarà costituita questa settimana: dopo svariati annunci è Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, a dare conferma del decollo della nuova società, che prelude all’oper ...

