(Di mercoledì 16 settembre 2020) Unpersonaggio sopra le righe ma geniale è pronto a far breccia nel cuore dei telespettatori appassionati di. E' la protagonista di, nuova serie tv francese in onda da questa sera, 16 settembre 2020, alle 21:10 su(canale 38 del digitale terrestre). In alto potete vedere una clip della serie.Interpretata da(figlia di Gerard e di Élisabeth Guignot e vincitrice di due Premi Cèsar), la protagonista è colei che dà anche il titolo alla serie tv, composta da cinque episodi da novanta minuti ciascuno.Ehle. pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2020 10:00.

toysblogit : Alexandra, su Giallo il nuovo crime con Julie Depardieu (Video) - SerieTvserie : Alexandra, su Giallo il nuovo crime con Julie Depardieu (Video) - tvblogit : Alexandra, su Giallo il nuovo crime con Julie Depardieu (Video) - antoniogenna : TV – Su Giallo la serie francese Alexandra - zazoomblog : Alexandra anticipazioni puntata in onda mercoledì 16 settembre su Giallo - #Alexandra #anticipazioni #puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Alexandra Giallo

TVBlog.it

Su Giallo va in onda Alexandra, nuova serie tv francese con Julie Depardieu nei panni della protagonista, un medico legale di Bordeaux appassionata del suo lavoro e capace grazie ai suoi modi poco ort ...Una clip di un episodio di Alexandra, la nuova serie tv francese con protagonista Julie Depardieu nei panni di un medico legale, in onda dal 16 settembre 2020 su Giallo. Tvblog Video Alexandra, la ...Da mercoledì 16 settembre alle 21.10 in prima tvDa mercoledì 16 settembre alle 21.10 in prima tv assoluta arriva "Alexandra", protagonista di una nuova serie con il volto di Julie Depardieu. Bizzarra ...